VIDEO: Pavor e incendio en el Parque Industrial de Gualeguaychú

Respecto a las circunstancias del inicio del fuego, se supo que “operarios se encontraban soldando en el interior de la planta, cerca de los productos químicos, y las chispas iniciaron el fuego que se propagó rápidamente”.

Un incendio de grandes dimensiones afecta a la planta de From Arg SRL (ex fábrica Resyder), ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú; varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de seguridad del trabajan en el lugar para sofocar las llamas desatadas desde las 10 de la mañana de este martes. Las instalaciones se evacuaron por completo y, afortunadamente, no se registraron heridos.

From Arg SRL es una compañía que trabaja en el desarrollo, producción y suministro de resina colofonia y sus derivados, para la fabricación de pinturas y productos similares.

“La totalidad de la empresa está incendiada”, confirmó el jefe de la Departamental policial Gualeguaychú, Luis Baez.

Respecto a las circunstancias del incendio, explicó que “los operarios realizaban trabajos de soldadura y una chispa habría originado el incendio en la fábrica; el fuego ya abarcó la totalidad de los galpones”.

“El PIG se encuentra aislado de la zona urbana, pero las fabricas vecinas fueron evacuadas”, comentó al explicar que el Parque Industrial está emplazado a la altura del kilómetro 58 de la Autovía Ruta Nacional 14.

“La propagación del fuego es importante y se trata de que no alcance a empresas vecinas. Pero el humo es bastante importante y afectará la transitabilidad en ruta 14”, confirmó.

El incendio se originó en la fábrica que produce resinas colofonias y trementina vegetal, los cuales son altamente inflamables. Se informó que no hay personas lesionadas. También se pudo establecer que la planta no estaba operando, sino que se estaba trabajando en su reacondicionamiento.

Minutos más tarde, el fuego se extendió a un galpón externo donde se concentró otro de los focos fuertes del siniestro. La línea central de la fábrica también fue afectada al igual que una inmensa cantidad de tachos con material presuntamente inflamable.

Como consecuencia del fuego, una larga columna de humo se pudo observar desde toda la ciudad que se levantaba en la zona suroeste de Gualeguaychú. Fue un incendio “impresionante”, según describieron muchos trabajadores del Parque Industrial.

“Salía la gente corriendo para todos lados. Todo quedó teñido de negro”, contó sorprendido un trabajador.

Al lugar también asistieron personal de la policía de la provincia y operarios de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú.