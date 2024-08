Gritos y forcejeos entre AGMER y la Guardia Urbana, en Concordia

Los disturbios tuvieron lugar esta tarde en el marco del Ciclo de Debate de Reforma Electoral organizado por la UADER. que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia y del que participaron el senador Edgardo Kueider y el intendente local, Francisco Azcué. En ese contexto, informó María José Chapitel de Agmer, se disponían a entregarle al senador Kueider un petitorio solicitando que no vote el DNU que establece a la educación como servicio esencial y cercena el derecho a huelga de los docentes, pero fueron increpados por miembros de la Guardia Urbana Municipal para que ingresen al salón. «La verdad es que fue una muy difícil, una actitud muy violenta de quienes organizaron el encuentro», afirmó la dirigente gremial.



El grupo de docentes llegó hasta el CCC con las pecheras de AGMER para llevar un petitorio al senador Kueider, que tiene que ver con que no vote el proyecto de la educación como servicio esencial. “Íbamos ingresando al CCC cuando nos paró la Guardia Urbana y no nos dejó avanzar. El jefe de la Guardia, señor Amiano, nos maltrató terriblemente y fue muy violento en su manera de expresarse hacia nosotros e incluso otros agentes nos dijeron que estábamos actuando como delincuentes”, recordó Chapitel.

«Pusieron a dos chicas que no sé qué cargo tienen en la municipalidad, a prohibirnos las entrada, en vez de salir los responsables como correspondía”, agregó.



En ese momento, “salió el subcomisario departamental que estaba vestido de civil, pero en ningún momento actuó porque estaba todo a cargo de la Guardia Urbana, que todos sabemos que no es una fuerza de seguridad”, aclaró la docente, y agregó: “también salió el secretario de Cultura a decirnos que podíamos entrar pero sin los carteles y cuando accedimos a eso, nos plantearon que tampoco podíamos llevar la pechera de AGMER, que es nuestra identificación sindical, y ahí comenzaron los forcejeos en la puerta”.



Finalmente, permitieron que ingresaran los representantes de Agmer, Chapitel; Marisa Ibarrona, que es la secretaria de Educación y Noel Labar, que es congresal del ADN. “Entramos, mientras los otros compañeros quedaron haciendo ruido afuera que se generó dado el impedimento que teníamos para entrar, porque en ningún momento nosotros planteamos un escrache ni mucho menos, era entregarle un petitorio simplemente”, reiteró.



Además, “íbamos a una sala y evento publico que fue publicitado como tal, por lo que también hacemos cargo de este impedimento al presidente municipal, Francisco Azcué y a los organizadores en general, porque ninguna de esas cabezas vinieron a dar la cara. Todos mandaron a la Guardia Urbana impedirnos la entrada”.



Finalmente, el personal de Agmer pudo entrar al recinto y entregarle a Kueider el petitorio que hace referencia a como afecta a los trabajadores este proyecto de declarar como servicio esencial a la educación. “Vulnera el derecho al reclamo y convierte a la educación en un servicio. No aporta presupuesto para invertir y quita derechos”, reclamó Chapitel y resaltó que el documento fue firmado por el Senador. “Le planteamos también que debía legislar para el pueblo, y no como lo hizo anteriormente cuando levantó la mano afirmativamente para aprobar la ley”, recordó.



Por ultimo, la dirigente reparó en la “actitud” del intendente Azcué quien “nos planteó que el CCC era un lugar que gestionaba la municipalidad, es decir, ahí se nota el sentido de lo público que tiene este gobierno. ¿Gestiona un lugar la municipalidad? No, este lugar es un lugar público de libre acceso. Dijo que debíamos estar acreditados para entrar cuando es mentira porque solo no nos permitieron el ingreso a nosotros”, concluyó.