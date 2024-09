CHÁCHARA, FRIGERIO EL GOBERNADOR QUE DESCRIBE LA MISERIA DE SU PROVINCIA

Dura crítica de Giampaolo «SI FRIGERIO SENTIRÍA UN MÍNIMO DE EMPATÍA POR LOS ENTRERIANOS ROMPERÍA MAÑANA MISMO EL PACTO DE MAYO CON MILEI, hasta que no haga eso, todo lo que diga es pura chacha»mm

Es alarmante ver cómo el gobernador Rogelio Frigerio, en tono conciliador y suave , ofrece entrevistas exclusivas a personajes condenados como Eduardo «El Presto» Filippo, quien ha sido procesado y condenado por delitos de Hostigamiento y discriminación, Amenazas y Incitación a la violencia; resultando incongruente que un gobernador que asegura defender los valores democráticos de manera cobarde, use la violencia, que dice combatir, a través de estos personajes violentos y nefastos. Se ofuscó el abogado concordiense Giampaolo

Frigerio afirma defender el federalismo, citando Urquiza (mal ejemplo por cierto) o a Ramírez, pero en cambio su adhesión cerrada a las políticas del presidente Javier Milei demuestran lo contrario. Mientras Milei avanza sin freno hacia un modelo centralista, empobrecedor y concentrador que retrocede a periodos casi coloniales, Frigerio guarda silencio, sin cuestionar las medidas que perjudican a las provincias, como el recorte al Fondo Nacional de Incentivo Docente, esencial para sostener la educación pública en todo el país.

A raíz de esa nota, el Dr. Mariano Giampaolo, ex precandidato intendente de Concordia opinó: «me deja atónito la falta de ideas por parte de un gobernador, que debería ser heredero del desarrollismo argentino y cambio solo es el triste Nieto del Señor FRIGERIO, todas sus iniciativas son una apología de la miseria, todas sus propuestas son reducir salarios, jubilaciones, haberes docentes, pedir empleados públicos, bachear en vez de asfaltar y emparchar la provincia mientras aplaude a MILEI que le sigue quitando fondos, nos deja atonitos que el nieto del Gran Frigerio no tenga una idea de desarrollo, crecimiento, generación de industria nacional, acumulación de riqueza, reducción de verdaderos privilegios impositivos y empresariales, que genere crecimiento del producto bruto interno Provincial. Apabullantemente reduce su discurso a que no hay plata, salvo y lo resalta, para «honrar las deudas», en referencia a los créditos internacionales, como que, lo que se debe a los docentes o jubilados no es deuda ?

Frigerio habla de su compromiso con la educación, prometiendo mejoras salariales para los docentes, pero ¿qué ha hecho realmente hasta ahora? Más allá de una simbólica foto pintando una pared de una escuela, uno de los actos demagógicos y más vergonzosos que se recuerden, no ha levantado la voz contra las políticas de ajuste que impactan directamente en el salario y las condiciones laborales de los maestros como la eliminación por DNU del fondo nacional docente.»

Giampaolo agregó: «En cuanto a la infraestructura vial, nos promete un plan de bacheo para el próximo año, mientras nuestras rutas provinciales continúan deteriorándose. Los anuncios no se traducen en acciones concretas y peor aún demuestran una falta de idea y de acciones políticas originales que no se reduzcan hacer el ajuste sobre los que menos tienen o sobre los pequeños productores.

El candidato Giampaolo también manifestó: «Mucho se entiende cuando se observa el absurdo que Frigerio se jacte de su amor por Entre Ríos, mientras su familia reside, estudia y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que explica la desconexión que refleja su lejanía con la realidad de quienes vivimos aquí.»

Cerró el ex concejal: «Es hora de que Rogelio Frigerio demuestre con hechos lo que con un actuado tono suave proclama, y que deje de gobernar con promesas vacías y alianzas que desprestigian el cargo que ocupa, romper el ridículo pacto de mayo sería un primer acto Federal y valorable al estilo de Ramírez.

Finalizando la nota el reconocido abogado concordiense levantó la voz y manifestó: » …. SI RAMÍREZ SE LEVANTARA DE SU TUMBA LO SACARÍA A REBENCAZOS DE LA CASA GRIS y SU PRESTIGIOSO ABUELO SACUDIRÍA y AGACHARÍA LA CABEZA.