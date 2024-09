Bordet manifestó su preocupación por el mayor ajuste que prevé el Presupuesto 2025

El ex gobernador Gustavo Bordet advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional prevé recortes del 35% en los recursos para las provincias. Afirmó que “el impacto será en las prestaciones esenciales de educación, salud, seguridad, justicia y obras públicas”, y advirtió que el hilo conductor que tiene que existir entre el Estado nacional y los estados provinciales hoy está roto.



Aunque se manifestó confiado en el rol de los legisladores de diferentes fuerzas políticas a favor de la ley de financiamiento universitario luego del anuncio del veto presidencial del presupuesto del sector votado por el Senado, hizo saber que en las partidas proyectadas para el año próximo, la administración de Javier Milei le asignó a las instituciones la mitad de lo que vienen solicitando.

El diputado nacional manifestó que “el presupuesto 2025 está manteniendo los mismos niveles para 2025 de gastos e ingresos teniendo en cuenta el PBI del 2024, lo que hace suponer que se seguirá por un camino de ajuste fiscal para lograr el equilibrio. Todos estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, no se puede gobernar sin equilibrio fiscal, pero la búsqueda de ese equilibrio tiene que ser gradual, no de manera abrupta y que impacte sobre los sectores de menores recursos”, señaló.

“Resulta una advertencia el anuncio del presidente de manera grandilocuente en esa especie de fallida Asamblea Legislativa donde manifestaba que las provincias tenían que ajustar 60.000 millones de dólares, lo cual es incumplible, luego se rectifica para decir 20.000 millones de dólares, que representan el 34 % de los ingresos coparticipables de las provincias. Si esto se aplica deja desfinanciadas a las provincias”, resaltó Bordet.

“A su vez, las 18 provincias que firmaron el Pacto de Mayo, entre ellas Entre Ríos, comprometieron una reducción del gasto del 25%, con lo cual si esto se lleva adelante, sea el 34% o el 25%, aún sin tocar sueldos y jubilaciones, se estaría afectando aún más el funcionamiento de la provincia en la educación, la salud, la seguridad y la justicia, la asistencia alimenticia y la obras pública que sigue paralizada, entre otras prestaciones que tienen a su cargo las provincias”, manifestó el diputado.

En ese marco, afirmó que “hay una gran transferencia de recursos desde las provincias al gobierno nacional. La reducción del gasto que se le exige a las provincias va a impactar fundamentalmente en la calidad de vida de nuestra población”.

“Acá hay una cuestión que hace al federalismo; cuando en la década del 90 se transfiere a las provincias la mayor parte de los servicios de educación, salud y justicia, entre otros, que tenía a cargo el gobierno nacional, las provincias lo asumen sin beneficio de inventario, y hoy estamos asistiendo a la anulación completa de las transferencias directas, mal llamadas discrecionales, que son aquellas que estaban convenidas, como por ejemplo, la compensación de los déficit de las cajas previsionales o los excedentes de Salto Grande, en el caso de Entre Ríos”, detalló en Modo Fontevecchia por Net TV.

“Las provincias al desfinanciarse no tienen forma de recuperarse, primero porque no hay acceso al crédito, y segundo porque emitir cuasi moneda sería un despropósito. La experiencia en Entre Ríos fue nefasta”, recordó el ex gobernador, al tiempo que resaltó que “tal como venimos advirtiendo como oposición responsable, la administración nacional hace peligrar la continuidad de los objetivos que tiene cualquier provincia”.

“El gobierno nacional está llevando adelante un programa de ajuste muy fuerte y con actitudes que menoscaban las instituciones a través del agravio y el insulto. En Entre Ríos, como en otras provincias, es claro el impacto que tienen las políticas nacionales”, alertó.

“Hoy no hay canales de diálogo. Ese hilo conductor que tienen que existir entre el Estado nacional y los estados provinciales hoy está roto. Sólo hay imposiciones y si hay algún tipo de desacuerdo con lo que se impone, empiezan las descalificaciones, y resulta muy difícil encontrar una solución”, sostuvo Bordet.

Financiamiento universitario

Finalmente, consultado sobre el financiamiento universitario, Bordet se mostró confiado en el Congreso podría ratificar la ley sancionada en caso de que el presidente Milei la vete, tal como anunció. “Es un tema muy sensible que sin dudas va a encontrar a distintos sectores de la oposición detrás de un mismo objetivo que es sostener un sistema de educación pública. En nuestra provincia la UNER tiene el 38 % menos de recursos que en 2023 y para el año que viene el presupuesto prevé una nueva reducción. Es imposible que las universidades puedan funcionar así”.