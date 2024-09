Reato renunció a la Secretaría de Cultura de la Provincia

El secretario de Cultura, Fabián Reato, no continuará al frente del área. La información fue confirmada de fuentes oficiales, aunque de momento no trascendió quién será su reemplazo. Sí se indicó que Reato continuará en la gestión, en el área de la Editorial de Entre Ríos.



Reato, que llegó a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio en diciembre pasado, toma la determinación de alejarse por razones personales, no así con la gestión, según señalaron extraoficialmente.

Reato obtuvo en 2021 el Premio Fray Mocho del género Cuento Inédito 2018. Fue uno de los 41 autores que participaron del concurso, y lo hizo con el seudónimo “Luciano de Samosata”.

Reato participó con la obra “El baile de las vizcachas”, una serie de 9 cuentos breves escritos a lo largo de los últimos 20 años. El título de libro se lo da el último cuento: el recuerdo de un viaje en tren hacia Buenos Aires de dos amigos. El narrador recuerda aquella visión de ensoñación, una noche a través de las ventanillas del tres: unas vizcachas bailando en el campo a la luz de la luna. Es la historia de una noche que será irrepetible, dos amigos que no se volverán a ver más, y que no se dirán lo que debían decirse

Antes, editó “Esparadrapo”, “El buen samaritano”, “La rueda de la fortuna”, “Terminal” y “La tristeza del oso polar”, todos bajo el sello de la Editorial de la Fundación La Hendija.