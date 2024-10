Afirman que el gimnasio de la Escuela de Comercio estaría habilitado en noviembre

Vale recordar que, durante la semana pasada, el ministro de Planeamiento de la provincia, Darío Schneider, explicó que “esta fue una obra que estuvo neutralizada durante meses» y que se pudo reactivar recientemente.



En declaraciones radiales, Ibarrola se mostró cauto ante el plazo informado por la empresa constructora, dado que «varias veces nos han dicho dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses». Es por eso que «yo en lo particular, que hasta que no nos entreguen las llaves en la mano, no lo creo», reconoció.

«Todo apuntaría a que la finalización de la obra estaría para fines de octubre», afirmó el director de la Escuela de la hoy Comercio N° 16, Juan Ibarrola, al ser consultado sobre la actualidad de los trabajos del gimnasio de la institución.

Insistiendo en que «es lo que me comentó extraoficialmente este viernes, la gente de la empresa», comentó el directivo.



«Después de haber ordenado la deuda y haber podido saldar con las empresas, estamos en condiciones de ir reiniciando obras en toda la provincia”, por lo que “la idea es que -el gimnasio de la escuela- pueda estar terminado en un plazo de 60 días aproximadamente, porque ya tiene un grado de avance importante”, remarcó el funcionario.

Ibarrola, por su parte, mencionó que «para noviembre» estaría la obra entregada y ese sería el plazo que se maneja en la actualidad. Subrayando que «todo se reactivó acá, en cuanto a la actividad de la empresa».

Según destacó el directivo, «la obra está terminada, me dijeron que lo que faltaría es ponerle los aros de básquet, unos pequeños arreglos en el techo, equipar el gimnasio como corresponde, colocar los matafuegos y unas luces de emergencia».



Por último, Ibarrola detalló que este viernes «estuve hablando con los chicos de sexto, con los delegados de la promo 2024 y les conté la posibilidad de que se pueda abrir, la verdad es que están super ilusionados en ser la promoción que va a poder inaugurar el gimnasio de esta centenaria escuela».

El directivo insistió en la cautela para no ilusionar en vano «no solamente a los chicos sino que a los profes y al personal en general, pero es cierto que estamos ansiosos por poder inaugurar la obra».



