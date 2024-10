Fuertes minimizó el éxodo de la dirigencia peronista hacia el oficialismo

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, restó importancia al proceso de cooptación de dirigentes peronistas que está llevando el oficialismo provincial. “No mueven el amperímetro”, afirmó al tiempo que reafirmó su alineamiento con el espacio justicialista que más peso territorial tiene.



«Cada uno es dueño de sus actos. Creo que los procesos históricos no van a tener en cuenta ésas situaciones. La población no ve bien esas cosas. Me parece que son detalles que no hacen a la cuestión. Esas situaciones no mueven el amperímetro, sino fijense en quienes se han alejado” del PJ, indicó Fuertes en declaraciones Debate Abierto, en referencia a los dirigentes enrolados en el peronismo que se han pasado al oficialismo.

Sobre el peronismo provincial dijo que tiene dos o tres espacios que se están delineando, los cuales deberán dirimir las candidaturas, a través de una interna. «Yo formo parte de un espacio de diálogo y discusión con Gustavo Bordet, Eduardo Lauritto, Rosario Romero, Guillermo Michel, con intendentes, legisladores y después hay otros sectores», indicó pero aseguró que el que gane debe ser acompañado por los que no ganaron la interna.