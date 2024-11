Michel: “El año que viene Frigerio va a ir a la cola en La Libertad Avanza para no salir tercero”

El ex director General de Aduanas, Guillermo Michel, criticó la gestión del gobernador Frigerio y se refirió al escenario político provincial. “Veo una elección binaria entre los que acompañan a Milei y los que no. Por eso digo que el PRO en Entre Ríos va a ir a la cola de La Libertad Avanza, al igual que los radicales”. Y agregó: “La intención de voto del PRO en Entre Ríos no supera el 10% porque el electorado se lo quedó La Libertad Avanza”.



“En Entre Ríos hay una falta total de gestión y de fondos para cuestiones básicas como la obra pública, mantenimiento de las rutas y tenemos problemas con los docentes, básicamente porque el gobierno provincial decidió, en lugar de defender los intereses de los entrerrianos, privilegiar la relación electoral con el gobierno nacional, por una cuestión política que es que Milei le pisó el electorado al Pro como está pasando en todos lados”, manifestó el ex funcionario nacional en declaraciones radiales.

Seguidamente, sostuvo que: “El año que viene Frigerio va a ir a la cola en La Libertad Avanza para no salir tercero. La intención de voto del Pro en Entre Ríos no supera el 10% porque el electorado se lo quedó La Libertad Avanza”.

“Se genera un planteo binario: Milei sí, Milei no y eso no permite discutir un montón de cuestiones de fondo que se podría lograr con un poco más de consenso y de diálogo entre todos los sectores. Es el mundo que vivimos hoy”, analizó.

“Veo una elección binaria entre los que acompañan a Milei y los que no. Por eso digo que el PRO en Entre Ríos va a ir a la cola de La Libertad Avanza, al igual que los radicales”.

Consultado por la situación del PJ a nivel nacional, Michel respondió: “Mi visión es que hay que hacer todo lo posible para que el peronismo logre la unidad el año que viene, con todos los sectores. Es momento de buscar bases de diálogo y consenso, y no las diferencias”.

“El Peronismo tiene que recuperar sectores que de alguna manera se han ido alejando: tiene que volver a ser un partido de poder, de mayorías, que represente fundamentalmente al trabajador, al emprendedor, a la industria argentina”, expresó.

En esa línea, para Michel “la agenda progresista tiene que pasar a segundo plano y el Peronismo tiene que volver a representar al empleo, al jubilado, al estudiante. Eso fue siempre el Peronismo: un partido de mayorías, con minorías intensas pero siempre fueron temas secundarios”. Y agregó: “Cada provincia tiene que configurar su realidad política; hay cuestiones que son más de la agenda de la Capital Federal o del AMBA pero que en el interior no se reflejan”.

“En Entre Ríos perdimos la elección por 17 mil votos y Schiaretti sacó 40 mil votos; ese voto tiene que volver al peronismo de la provincia. La señal es que volvamos a abrazar a todos los peronistas y sobre todo algunos que se han ido alejando, que vuelvan a sentirse identificados”

Asimismo, Michel señaló que “si el Peronismo quiere volver a ganar una elección, tiene que ampliarse y tener una agenda clara en línea con un sentido nacionalista”.

También se refirió a “las variantes de empleo” que existen en la actualidad. “Tenemos que interpretar al nuevo trabajador: el repartidor de aplicaciones o el que está dos o tres horas por jornada de trabajo”, ejemplificó.

Finalmente, manifestó que “la sociedad está haciendo un sacrificio inútil”. “Los únicos que tienen resuelta la vida para bien son los 10 mil argentinos con alto patrimonio o cuentas en bancos en el exterior a los que les bajaron bienes personales. Al resto le aumentaron el monotributo, ganancias, el impuesto a los combustibles, el impuesto país. Hasta ahora es un esquema donde más de la mitad de los argentinos quedan afuera”, concluyó.